Dilma é esperada em ato de mulheres do PT em Porto Alegre

Porto Alegre – A ex-presidente Dilma Rousseff deve participar na manhã desta terça-feira, 23, de um ato promovido pelas mulheres do PT em defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Centro Histórico de Porto Alegre.

A presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann (PR) também é aguardada na manifestação. Alguns parlamentares já estavam pela manhã no local, como a deputada Maria do Rosário (RS) e o líder do PT na Câmara, Paulo Pimenta (RS).

Por volta das 11h30, militantes do PT e do PCdoB estavam reunidos na praça Marechal Deodoro com faixas contra o juiz Sérgio Moro e o julgamento do caso do tríplex do Guarujá (SP).

“Não há provas”, gritaram os militantes em coro. A organização do ato das mulheres do PT trouxe um carro de som, onde Dilma e Gleisi devem discursar.

Inicialmente, o ato ocorreria na sede da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, porém uma queda de energia fez com que a manifestação fosse transferida para a praça em frente ao local.

Nesta quarta-feira, 24, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre, julgará o primeiro recurso do ex-presidente em segunda instância, que foi condenado a 9 anos e seis meses de prisão por Moro em julho do ano passado.