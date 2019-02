Dilma diz que Brasil tem que ser um país de técnicos

Brasília – Ao participar hoje (7), em Belo Horizonte, da formatura de 1,5 mil estudantes do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), a presidente Dilma Rousseff disse que a expansão do ensino profissionalizante vai dar competitividade ao país.

“O Brasil tem que valorizar as pessoas que fizeram capacitação profissional. Venho aqui porque mostro, com a presença da presidente da República, que a educação profissional é fundamental para o destino do nosso país”, disse, durante discurso.

Dilma citou a Alemanha para dizer que em países desenvolvidos o ensino técnico é valorizado e complementa a oferta de educação superior. “Na Alemanha, para cada conjunto de dez universitários, eles formam entre seis e oito técnicos. Por que isso? Porque muitas vezes a formação técnica é essencial para as coisas andarem. Sem o técnico, o país não anda”, avaliou.

Segunda Dilma, a ampliação do acesso à educação técnica com o Pronatec vai permitir que famílias que deixaram a pobreza extrema ou chegaram à classe média nos últimos anos mantenham as conquistas por meio do emprego formal.

“Criamos oportunidades, melhoramos a vida das pessoas. Mas como vamos garantir que isso seja permanente, duradouro e que não volte atrás? Uma das coisas essenciais é o Pronatec, que cria todas as oportunidades de trabalho para a gente garantir que o Brasil seja competitivo, que seja produtivo. Por isso temos de apostar num país de técnicos, num país com capacitação técnica.”

Até o fim de 2014, o governo terá investido R$ 14 bilhões no Pronatec, segundo o Ministério da Educação. A meta é matricular 8 milhões de estudantes em cursos do programa até o fim do governo.