Dilma critica insinuação sobre relação de Lula com Lava Jato

Brasília – A presidente Dilma Rousseff criticou nesta quarta-feira o que classificou de “insinuações” de que haveria envolvimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um esquema de lavagem de dinheiro, investigado pela 22ª fase da Operação Lava-Jato, chamada de Triplo X.

Em entrevista dada a jornalistas brasileiros no Equador, onde participou da Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), Dilma mostrou irritação ao ser questionada se acreditava que o ex-presidente era alvo da investigação.

“Eu me recuso a responder perguntas desse tipo, sabe por quê? Se levanta acusações insinuações e não se diz porquê, como, quando, onde e a troco de quê”, respondeu a presidente. Dilma afirmou que considerava “extremamente incorreto” os vazamentos das investigações antes que se tenha um processo legal.

“Se alguém falasse a respeito de qualquer um de nós aqui que a nova fase da Lava Jato levanta suspeitas sobre você, e você não soubesse do que é suspeita, como é que é suspeita e de onde vem a suspeita, você não acharia extremamente incorreto, do ponto de vista do respeito?”, perguntou.

“Ao contrário do mundo medieval, o ônus da prova é de quem acusa”, acrescentou.

Dilma também se recusou a responder se a operação atrapalhava a economia brasileira. “Não, eu não vou responder. Sinto muito. O FMI acha. Eu acho que vocês devem perguntar ao FMI”, disse.

Na semana passada, um relatório do FMI apontou que um dos problemas da economia brasileira é a permanência da crise política e a continuidade da investigação e os resultados da operação Lava Jato. No dia, a presidente se disse “estarrecida” com as conclusões do documento.