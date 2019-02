Dilma convida Merkel a assistir jogo da Alemanha em Salvador

São Paulo – A presidente Dilma Rousseff convidou nesta quinta-feira a chanceler alemã, Angela Merkel, a assistir ao jogo da Alemanha contra Portugal no estádio Fonte Nova, em Salvador, em junho, durante a Copa do Mundo, informou a Presidência da República.

Merkel, que telefonou para Dilma, fará uma visita oficial ao país em junho e disse que pretende ver o jogo, no dia 16.

O Brasil vai sediar o Mundial, de 12 de junho a 13 de junho, e a Alemanha está no Grupo G do torneio. Depois de estrear contra os portugueses, os alemães enfrentam Gana, em Fortaleza, e os Estados Unidos, no Recife.