Dilma confirma presença em conferência na Argentina

Brasília – A presidente Dilma Rousseff comparecerá na próxima semana a uma conferência da União Industrial Argentina (UIA), que será realizada na cidade de Los Cardales, na província de Buenos Aires, confirmaram nesta quarta-feira à Agência Efe fontes oficiais.

A reunião da UIA, na qual também está prevista a presença da presidente argentina, Cristina Kirchner, será realizado entre os dias 27 e 28 de novembro em Los Cardales, cidade situada a cerca de 70 quilômetros de Buenos Aires.

Segundo as fontes consultadas pela Agência Efe, Dilma viajará com uma delegação integrada, entre outros, pelos ministros das Relações Exteriores, Antonio Patriota, e de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Fernando Pimentel, e seu assessor para Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Garcia.

Além disso, na conferência da UIA também estarão presente um numeroso grupo de empresários brasileiros, liderado pelo presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade.

Segundo porta-vozes do Palácio do Planalto, o governo brasileiro considera que a conferência da UIA será uma ‘oportunidade’ para discutir as relações comerciais entre ambos os países, as quais nos últimos meses foram afetadas por diversas medidas de corte tarifário adotadas pelos dois lados.

Os mesmos porta-vozes assinalaram que o encontro também servirá de preparação para a Cúpula do Mercosul, que será realizada em Brasília no próximo dia 7 de dezembro e incluirá um fórum de empresários dos países-membros do bloco.

Os membros fundadores do Mercosul são Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai (suspenso), e a Cúpula de Brasília será a primeira que contará com a Venezuela em seu novo papel de membro pleno, outorgado no último mês de julho.