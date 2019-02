Empatados: Dilma tem 52% e Aécio 48%, diz Datafolha

1/33 (Divulgação/Fotos Públicas)

São Paulo - O final da campanha presidencial acirrou a disputa entre petistas e tucanos. O debate saiu do horário eleitoral e foi para as ruas, para as redes sociais e chegou aos artistas e personalidades brasileiras. Muitos decidiram aderir à campanha de seus candidatos participando de vídeos oficiais, outros declararam o voto em seus perfis nas redes sociais ou em textos assinados. Veja nas fotos a seguir em quem 42 personalidades brasileiras vão votar no domingo: Reportagem por: Beatriz Souza, Daniela Barbosa, Firás Freitas, Gabriela Ruic, Guilherme Dearo, Karin Salomão, Karla Mamona, Luciana Carvalho, Luisa Melo, Marcelo Poli, Mariana Desidério, Marília Almeida, Martina Cavalcanti, Maurício Grego, Priscila Yazbek, Priscila Zuini, Saulo Guimarães, Talita Abrantes, Vanessa Barbosa, Victor Caputo.