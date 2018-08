Dias propõe reforma da Previdência com recurso de privatizações

Brasília – O candidato à Presidência da República Álvaro Dias (Podemos) propôs reformar a Previdência criando um sistema de capitalização, com contas individuais que receberão “democraticamente” recursos advindos de privatizações de estatais. Em evento com presidenciáveis promovido pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs), Dias disse que os recursos serão de cerca de R$ 3 bilhões.

No evento, Dias afirmou ainda que os candidatos estão chegando a um consenso em relação às propostas de reforma tributária, defendendo, por exemplo, a eliminação de tributos e a unificação de impostos de maneira mais progressiva.

Perguntado sobre suas propostas para o urbanismo, o candidato disse que as parcerias público-privadas serão essenciais.

Ele lembrou a necessidade de aumentar a produtividade e de estimular a agricultura.