Destruição durante protestos na França é “catástrofe”, diz ministro

A violência nas manifestações dos “coletes amarelos” é uma “catástrofe” para a economia francesa – declarou o ministro francês da Economia, Bruno Le Maire, neste domingo (9), referindo-se a uma “crise da nação”.

“É uma catástrofe para as lojas, é uma catástrofe para nossa economia”, disse Le Maire à imprensa, durante visita do ministro a vários estabelecimentos comerciais em Paris, um dia depois das manifestações.

Ele afirmou ainda estar preocupado com a democracia e com as instituições, após semanas de protestos.

“Estou preocupado, após ouvir algumas declarações (…) Sei quão frágil é a democracia”, frisou, durante entrevista a um programa de televisão, em alusão aos apelos à “insurreição”.

“O perigo é que as próprias instituições sejam questionadas”, advertiu.