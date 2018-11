Deslizamento de pedra mata ao menos 6 pessoas em Niterói

Rio de Janeiro – Ao menos seis pessoas morreram, mais de 10 ficaram feridas e sete estão desaparecidas após o deslizamento de uma pedra em uma comunidade em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, informou uma autoridade local neste sábado.

O deslizamento ocorreu no fim da madrugada depois de uma sexta-feira chuvosa no Estado do Rio de Janeiro. A pedra rolou sobre a comunidade da Boa Esperança e destruiu várias casas.

Mais de 200 agentes da prefeitura, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil trabalham nos escombros em busca de possíveis sobreviventes.

“A Defesa Civil e os bombeiros já tinham alertado para riscos, mas muita gente não tinha para aonde ir”, disse a jornalistas o representante dos moradores, Cláudio dos Santos. “Todo mundo sabia que podia acontecer algo. O alerta era para deixar o local se chovesse muito, mas as pessoas não têm para aonde ir”, adicionou uma moradora identificada como Rosângela que teve a casa destruída pela pedra.

Os esforços de resgate não têm prazo para terminar e autoridades locais investigam se, além da pedra, pedaços de rocha teriam cedido durante a madrugada.

Apesar dos alertas feitos, a área não era considerada de altíssimo risco.

Em 2010, uma outra tragédia também ocorreu na cidade de Niterói, quando houve um grande deslizamento no Morro do Bumba. Naquela tragédia, foram encontrados os corpos de 48 pessoas que morreram soterradas, mas suspeita-se que o número de mortos possa ter chegado a quase 270.