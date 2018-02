Desfile das Campeãs do RJ rende audiência recorde à TV Brasil

Pelo segundo ano consecutivo, a TV Brasil alcançou recorde de audiência com a cobertura do carnaval. A transmissão do desfile das Campeãs do Rio de Janeiro, no sábado (17), colocou a emissora no 2º lugar isolado de audiência durante 160 minutos no Rio de Janeiro.

A cobertura da emissora envolveu mais de 230 funcionários da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e resultou na maior audiência registrada desde 2002.

Durante o desfile das campeãs do Rio, a emissora obteve 16,74% de share (percentual da audiência obtida pelo desfile comparado ao total de TVs ligadas no momento) ao exibir o desfile da Tuiuti, o maior resultado desde 2010. E o pico de audiência chegou a 4,86% na transmissão do desfile da Portela.

Além dos índices históricos de audiência, a diretora de Produção e Conteúdo da EBC, Cida Fontes, destacou que a exibição diferenciada da TV Brasil significa mais uma conquista da emissora pública.

“A maior festa popular do país chegou ao público com informação e belas imagens, e reafirmamos nosso compromisso com a qualidade, diversidade cultural e liberdade de expressão.”

“A resposta da audiência é a prova de que a TV Brasil pode e deve ser uma opção de qualidade neste mercado super competitivo da televisão e de outras plataformas de conteúdo audiovisual”, disse o superintendente da TV Brasil, Caique Novis.

Outro destaque foi a interação, pelas redes sociais, do público que acompanhava os desfiles pela TV Brasil. A hashtag #paísdocarnaval foi o assunto mais comentado do Twitter no mundo (trending topics) no dia 17 de fevereiro, permanecendo por cerca de 12 horas no topo dos assuntos mais falados da rede social.

Esse foi o terceiro ano consecutivo que a emissora pública transmitiu para todo o país os desfiles do Grupo de Acesso das escolas de samba de São Paulo, o desfile das Campeãs de São Paulo e o desfile das Campeãs do Rio de Janeiro.

Entre os dias 10 e 13 de fevereiro, a TV Brasil levou ao ar uma programação especial com programas musicais e de entrevistas com personalidades da cultura popular, cobertura jornalística e transmissões do carnaval de rua.

A TV Brasil lançou, no último dia 19, a nova grade de programação da emissora para 2018, com a exibição de séries, desenhos, filmes e programas inéditos de entrevistas.

“Nós trabalhamos duro para estrear a nova programação da TV Brasil imediatamente depois do carnaval, porque é uma oportunidade única para que tenhamos mais e mais brasileiros prestigiando a nossa programação”, afirmou Caique Novis.