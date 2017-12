Desembarque do PSDB do governo Temer já ocorreu, diz Alckmin

Marcelo Osakabe, Letícia Fucuchima, André Ítalo Rocha e Caio Rinaldi, do Estadão Conteúdo

São Paulo – O desembarque do PSDB do governo já ocorreu, mas o partido vai continuar apoiando as reformas, afirmou nesta segunda-feira, 11, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que desde sábado também acumula a presidência da legenda.

“Os dois ministros (tucanos) que tinham uma presença mais política já saíram”, notou, em referência à saída de Bruno Araújo do Ministério das Cidades e Antonio Imbassahy da Secretaria de Governo. “Então o desembarque já ocorreu.”

Aloysio Nunes Ferreira, no Itamaraty, e Luislinda Valois, nos Direitos Humanos, seguem nos cargos.

O governador e presidenciável do PSDB salientou, no entanto, que o partido continua defendendo a reforma da Previdência e que sua posição pessoal é pelo fechamento de questão. “Mas essa é uma questão não só da Executiva, mas da bancada também”, disse Alckmin, que deve ir à Brasília ainda nesta semana para tratar da questão.

O governador desconversou sobre o número de deputados tucanos que votariam a favor da medida. “Ainda não temos o número, vamos aguardar.”