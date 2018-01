Desembargador rejeita pedidos de preliminares da defesa de Lula

Porto Alegre – O desembargador João Pedro Gebran Neto, relator do processo sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), votou nesta quarta-feira para rejeitar todos os pedidos preliminares “integralmente” apresentados pelas defesas dos réus no julgamento do recurso do processo do apartamento tríplex do Guarujá, no litoral de São Paulo.

O relator rechaçou uma série de alegações da defesa de Lula, entre elas a de suspeição do juiz federal Sérgio Moro, responsável por ter condenado o petista a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

“O fato de o magistrado tomar decisões e fundamentar suas decisões não torna o magistrado suspeito”, disse Gebran Neto, em seu voto.

“Há que se ter claro que o juiz não é parte do processo e não assume a posição de antagonista em relação ao réu. Estamos diante dedecisões de primeiro grau fundamentadas”, completou.