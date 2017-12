Desaprovação ao governo Temer diminui, diz Datafolha

São Paulo – A desaprovação do governo Michel Temer (PMDB) caiu pela primeira vez após subida constante, segundo pesquisa do Instituto Datafolha divulgada neste domingo (3).

De acordo com o levantamento, 71% dos brasileiros avaliam a gestão do peemedebista como ruim ou péssima, uma variação de dois pontos percentuais, dentro da margem de erro, em relação à pesquisa anterior, divulgada no final de setembro.

O percentual dos que consideram o governo regular foi de 23%, contra 20% do levantamento passado, e os que o aprovam como ótimo ou bom manteve-se estável em 5%. Não souberam responder 1% dos participantes.