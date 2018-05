Desaparecido em incêndio trabalha como carregador, dizem testemunhas

São Paulo – O Corpo de Bombeiros confirma que uma pessoa está desaparecida em decorrência do incêndio seguido de desabamento de um edifício de 24 andares no Largo do Paissandu, no centro de SP, na madrugada desta terça-feira, 1º.

Segundo testemunhas, trata-se de um homem chamado Ricardo, que trabalha como carregador na Rua 25 de Março. Os relatos dão conta de que ele saiu do edifício, mas voltou para ajudar outros moradores a saírem do local.

O porta-voz dos bombeiros informou que a corporação trabalha com a perspectiva mínima de uma semana para fazer o trabalho de rescaldo no local do incêndio. “São dois ou três dias de trabalho manual, resfriamento e retirada dos escombros, trabalhando com possíveis vítimas, para depois trabalhar com o maquinário pesado”, disse.

A prefeitura de São Paulo informou que equipes da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social estão no local desde as 3 horas para dar acolhimento às pessoas desalojadas. Já foram cadastradas 248 pessoas, de 92 famílias. Elas receberam alimentação e foram encaminhadas para abrigos municipais.