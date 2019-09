Desabamento em sala de aula mata sete estudantes no Quênia

Pelo menos sete estudantes morreram na manhã desta segunda-feira (23) após o desmoronamento da sala de aula de uma escola em Nairobi, no Quênia, segundo informaram as autoridades locais. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

“Até agora, podemos confirmar que sete estudantes morreram e 57 ficaram feridos”, confirmou o gerente de Relações Públicas e Comunicações da Cruz Vermelha do Quénia, Peter Abwao.

O acidente na escola de dois andares ocorreu às 7h00 locais (4h00 em Lisboa) na zona de Ngando, no oeste da capital queniana.

A estrutura de madeira da Precious Talent School entrou em colapso e uma das salas de aula do primeiro andar desmoronou poucos minutos após o início do dia escolar. Segundo os funcionários da Precious Talent School, a escola tem cerca de 800 alunos com menos de 14 anos.

“Havia estudantes nas salas mais altas do prédio quando este desabou”, afirmou Peter Abwao.

“Ainda continuamos as buscas para garantir que todos os alunos foram resgatados”, assegurou.

Cyrus Oguna, porta-voz do Governo do Quénia, disse aos jornalistas que “depois do colapso do edifício, 57 estudantes foram levados para o hospital para receber tratamento”.

Os feridos foram transportados pela Cruz Vermelha do Quénia para o Kenyatta National Hospital, o hospital mais antigo do país.

No entanto, de acordo com a agência de notícias Associated Press, pelo menos dez crianças continuam presas nos escombros da escola.

Estes números podem vir a aumentar visto que as operações de resgate ainda não terminaram.

As causas do acidente ainda serão apuradas. O diretor da escola acredita que o desabamento foi devido a construção de um cano de esgoto. Para Moses Ndirangu, as canalizações enfraqueceram a estrutura de madeira do edifício.