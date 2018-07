Deputados do PT que pediram soltura de Lula discutem mobilização

Daniel Weterman, do Estadão Conteúdo

Por Daniel Weterman, do Estadão Conteúdo

São Paulo – Os três parlamentares do PT que pediram ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estão reunidos em Curitiba para definir os próximos passos em relação ao pedido.

No início da tarde deste domingo, 8, o relator da Lava Jato no TRF-4, João Pedro Gebran Neto, revogou o habeas corpus concedido pelo desembargador Rogério Favreto.

Os deputados Wadih Damous (RJ), Paulo Pimenta (RS) e Paulo Teixeira (SP) fazem uma reunião interna para discutir a decisão.

A investida dos parlamentares no TRF-4 não envolve, até o momento, os demais advogados de Lula, que o defendem no Supremo Tribunal Federal (STF). A banca de criminalistas composta por Sepúlveda Pertence, José Roberto Batocchio e Cristiano Zanin Martins ainda não anunciou nenhuma ação. Os defensores acompanham a movimentação “à distância”, sem ter entrado em campo ainda com algum recurso.

Um dos advogados de Lula afirmou ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, que está acompanhando os desdobramentos da decisão apenas pela internet. Ele defendeu, no entanto, que toda decisão judicial precisa ser cumprida.