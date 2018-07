Deputado profetiza em sessão que Deus irá “curar” colega tetraplégica

São Paulo – O deputado federal Cabo Daciolo (Patriotas-RJ) profetizou a “cura” de sua colega de trabalho, a deputada Mara Gabrilli (PSDB-SP), tetraplégica, em uma sessão no plenário da Câmara dos Deputados na última quarta-feira, 11.

No início de sua fala, o deputado advertiu os colegas que o que diria seria visto como loucura por alguns. “O que vou falar vai parecer loucura para muitos, mas eu prefiro a loucura de Deus do que a sabedoria dos homens”. O deputado continuou o discursocomentando que encontrou a deputada no corredor da Casa e decidiu dizer algo que já queria há muito tempo.

“Esqueçam religião. Não estou aqui para pregar religião. Há dois anos Deus me cobra para falar algo para essa deputada. Quero diante de todos profetizar a cura da deputada Mara. Eu creio que aquela mulher vai levantar da cadeira e começar a andar. Eu peço ao Deus das causas impossíveis que ele possa estender a mão dele e possa tocar na sua serva”, afirmou o parlamentar, apontando na direção de Mara Gabrilli, que ficou tetraplégica após um acidente de carro em 1994.

Com a Bíblia nas mãos, Daciolo afirmou que, com a palavra de Deus, os enfermos podem ficar curados. “Eu estou diante de muitos descrentes. Eu saio daqui e vou me direcionar a ela. Vou a um lugar em particular. Creio que em alguns minutos ela voltará a andar”, disse.

Mara Gabrilli, que é psicóloga e publicitária, está em seu segundo mandato como deputada federal e uma de suas principais pautas é a defesa das pessoas com deficiência. Ela é vice-presidente da Comissão em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência na Câmara e representa o Brasil no Comitê da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência desde junho de 2018. A reportagem entrou em contato com a deputada e aguarda resposta.

Em 2015, Cabo Daciolo foi expulso do PSOL por fazer declarações e projetos com viés religioso. Na época, ele apresentou uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que queria acrescentar a afirmação de que “todo o poder emana de Deus” na Constituição Brasileira.