Deputado preso que fazia parte de comissão do Código Penal é substituído

Por Isadora Peron, do Estadão Conteúdo

Brasília – O PSD decidiu substituir o deputado João Rodrigues (PSD-SC), que está preso desde o último dia 8 de fevereiro, na comissão especial que debate o novo Código de Processo Penal (CPP) na Câmara.

O líder do partido na Casa, Domingos Neto (PSD-CE), indicou o deputado Fábio Trad (PSD-MS), para o posto. A substituição ainda não foi oficializada pela Mesa Diretora.

Na última sexta-feira, após vir à tona que mesmo preso o deputado continuava como membro do colegiado, o presidente da comissão especial, deputado Danilo Forte (PSDB-CE), solicitou ao PSD que fizesse a troca.

Segundo Forte, a próxima reunião do colegiado, na próxima quarta-feira, já deve acontecer com a nova composição.

Rodrigues foi condenado a cinco anos e três meses de reclusão em regime semiaberto em 2009, por irregularidade em licitação. No último dia 12, a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal negou o pedido do deputado para trabalhar durante o dia na Câmara.

O parlamentar também enfrenta processo de cassação do mandato no Conselho de Ética da Câmara por quebra de decoro parlamentar.