Deputado João Henrique Caldas anuncia candidatura à presidência da Câmara

Rio de Janeiro – O deputado federal João Henrique Caldas (PSB-AL) afirmou nesta segunda-feira que vai se candidatar à presidência da Câmara na próxima legislatura, após se encontrar pela manhã com o presidente eleito Jair Bolsonaro na casa do futuro chefe do Executivo no Rio de Janeiro.

JHC, como o parlamentar é conhecido, disse que foi pedir o apoio de Bolsonaro para a candidatura, mas que o presidente eleito afirmou que não vai interferir na escolha do futuro presidente da Câmara.

“O presidente foi muito receptivo e nos falamos sobre cenários vindouros e também discutimos uma pauta”, disse JHC na saída da casa de Bolsonaro. “O presidente me relatou que não irá interferir na eleição da Câmara, apesar de ter uma bancada expressiva”.

Em recentes entrevistas, Bolsonaro tem dito que não pretende trabalhar para que seu partido, o PSL, conquiste a presidência da Câmara, mas que defende a escolha de um nome para comandar a Casa que não trave a pauta de projetos do Executivo.

Embalado pela vitória de Bolsonaro, o PSL terá a segunda maior bancada da Câmara, com 52 deputados, atrás apenas do PT, que elegeu 56 parlamentares para a Casa.

Na conversa com Bolsonaro, disse JHC, houve discussões de pautas e uma espécie de “alinhamento de ideias” sobre o futuro do Congresso. O deputado afirmou que pode ter o apoio de colegas do PSL.

“Tenho alguns colegas dentro do PSL e claro que temos relação que pode nos ajudar nessa composição. Temos que fazer um pacto de convergência suprapartidário para o país”, acrescentou.