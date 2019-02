Deputado do PSOL pede desculpa por fala sobre ‘morte’ de Bolsonaro

SAÚDE AO PRESIDENTE. NOSSAS DIFERENÇAS ESTÃO NO PLANO DAS IDEIAS

Em entrevista recente, mostrei minha preocupação com a saúde do Presidente. Ao me referir a este tema, usei uma expressão infeliz, e por isso peço desculpas. Quero aqui expressar a minha total solidariedade. pic.twitter.com/uWs1UUoAkq

— Edmilson Rodrigues (@EdmilsonPSOL) February 8, 2019