Deputado do PSD acredita que maioria da bancada votará pela reforma

Brasília – O deputado federal Fabio Trad (PSD-MS) deixou nesta tarde de terça-feira, 16, o Ministério da Economia, onde a bancada do partido está reunida com o ministro Paulo Guedes. Trad afirmou a jornalistas que o partido não fechou questão sobre seu apoio à reforma da Previdência, por não ser tradição da legenda fechar questão nesses casos. Porém, afirmou que “a impressão é de que 99% da bancada votará pela reforma”.

Trad afirmou ainda que, na reunião, Guedes defendeu a aprovação da proposta integralmente, o que inclui as mudanças no Benefício de Prestação Continuada (BPC) e na aposentadoria rural. Disse ainda que alguns deputados federais estão abrindo mão de se manifestar na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para dar celeridade ao processo. “Pode ser que se vote amanhã, sim, a Previdência na Comissão”, disse. Ele explicou ainda que a reunião desta terça da bancada do PSD com o ministro Guedes foi pedida pelo próprio partido. Ele classificou a conversa como “positiva”.