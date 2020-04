Depois de ataque de Bolsonaro, Moro fala que é alvo de “fake news”

Algumas horas após ser criticado por Jair Bolsonaro no Twitter, o ex-ministro Sergio Moro usou seu perfil para rebater indiretamente os ataques do presidente, que o chamou de mentiroso.

Neste domingo, 26, Bolsonaro publicou mensagem dizendo que o ex-ministro “mentiu” sobre interferência política na Polícia Federal.

Moro comentou: “Verdade acima de tudo. Fazer a coisa certa acima de todos”. Na mensagem, ele diz que há uma campanha de notícias falsas nas redes sociais e grupos de WhatsApp para desqualificá-lo.

As publicações de hoje dão sequência aos fatos de sexta-feira, quando Sergio Moro pediu demissão do posto de ministro da Justiça, após ser publicada a exoneração do diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo. No dia, Moro fez um discurso ao vivo para anunciar sua saída, que ligou à possível interferência política com a troca de comando na PF.

O presidente já tem um nome favorito para substituir o ex-juiz da Lava Jato: o ministro Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência.