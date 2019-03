“Departameme”: conheça o novo departamento de Kim Kataguiri

São Paulo — Com dois funcionários formados em design gráfico (apelidados de “memeiros”), o departamento de comunicação do deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) foi batizado de “Departameme“.

De acordo com a assessoria do parlamentar, a função principal dos memeiros é “monitorar” a atuação de Kataguiri e demais notícias sobre política a fim de criar publicações em vídeo e imagens para as redes sociais. “Este departamento trabalha esse novo método de comunicação que tem funcionado com eleitor. A ideia é transmitir as diretrizes do deputado para o público através de memes”, afirma a assessoria.

Uma publicação de duas semanas atrás, por exemplo, mostra uma série de notícias sobre o Governo Bolsonaro com um meme do jogador Ronaldinho Gaúcho.

Em outra publicação, de seis dias atrás, os “memeiros” fizeram uma postagem referindo-se à prisão do ex-presidente Michel Temer.

Kim Kataguiri, que é cofundador e coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL), tem 1,1 milhão de seguidores no Instagram e mais de 1,3 milhão de curtidas no Facebook, redes sociais nas quais o trabalho dos “memeiros” é mais forte.