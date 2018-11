Dentista acusado de matar três irmãos é preso em Santos (SP)

São Paulo – O dentista Flávio Nascimento Graça, de 39 anos, foi preso hoje (29) em Santos (SP). Ele é acusado de matar três irmãos, dois homens e uma mulher, em 2014 e 2015. Ele também tentou assassinar um sobrinho das vítimas e uma funcionária que trabalhava na empresa dos irmãos. Ele era conhecido como “assassino da peruca”.

Flávio estava foragido desde 2016, quando teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele era, segundo a investigação da Delegacia Especializada Antissequestro de Santos (DEAS) e do Departamento de Polícia Judiciária do Interior-6, responsável por assassinar Agilson Correa de Carvalho (54), Aldacy Correa de Carvalho (56), e Arnaldo Correa de Carvalho (54).

Flávio era dentista, assim como suas três vítimas. Segundo as investigações, o motivo dos crimes foi vingança. Ele fechou o seu consultório em São Vicente depois que os irmãos abriram uma clínica odontológica com várias filiais na mesma região. Flávio acreditava que os irmãos eram culpados pelo fechamento de seu negócio e pelos problemas financeiros que passara a enfrentar.

Era sempre usava uma peruca loira e óculos escuros pretos em seus crimes. Primeiro, em 23 de dezembro de 2014, matou Agilson Correa de Carvalho, com um tiro na cabeça. Em 15 de julho de 2015, matou Aldacy Correa de Carvalho, também a tiros. Arnaldo Correa de Carvalho, atacado junto com Aldacy, morreu no hospital quatro meses depois.

À época da prisão decretada e da fuga, a polícia achou em sua casa velas e livros sobre bruxaria e magia negra. Testemunhas e colegas reconheceram Flávio em imagens obtidas por câmeras de segurança.