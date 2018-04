Delegados da PF recomendam “serenidade” a Temer

Os delegados de Polícia Federal recomendaram nesta sexta-feira, 27, “serenidade” ao presidente Michel Temer. Em nota, a principal entidade da classe – Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) – manifestou “preocupação com a entrevista do presidente da República, Michel Temer, sobre as apurações de suposta prática de lavagem de dinheiro envolvendo a si e a seus amigos e familiares”.

Logo cedo, demonstrando bastante irritação, Temer queixou-se publicamente do que chamou de “vazamentos” de informações do inquérito do Decreto dos Portos – investigação da Polícia Federal que mira o presidente por suposto favorecimento a empresas do setor portuário.

Temer é o alvo principal do inquérito. A PF pediu mais 60 dias de prazo para o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O presidente diz que é alvo de uma “perseguição criminosa disfarçada de investigação”.

“É muito comum que investigados e suas defesas busquem, por todos os meios, contraditar as investigações”, argumentam os delegados. “Entretanto, é necessário serenidade, sobretudo daquele que ocupa o comando do país, para que suas manifestações não se transformem em potenciais ameaças e venham a exercer pressão indevida sobre a Polícia Federal.”

A entidade de classe afirma que “a instituição não protege, nem persegue qualquer pessoa ou autoridade pública, apenas cumpre seu dever legal de investigar fatos e condutas tipificadas como crimes”.

“Vale destacar que, no caso concreto, vários documentos e peças das diligências estão disponíveis ao público no sistema de processo eletrônico do Supremo Tribunal Federal.”

Os delegados da PF, por meio da Associação, ressaltam que “é fundamental que as autoridades policiais tenham a tranquilidade necessária para realizar seu trabalho investigativo, com zelo, eficiência, dentro da mais absoluta legalidade, tendo sempre resguardada sua autonomia e respeitada sua independência funcional”.

A entidade dos delegados diz que “defende a apuração de supostos vazamentos causados por qualquer das instituições que manuseiam os autos”. E que “seguirá vigilante com o desenrolar dos acontecimentos e não admitirá pressões ou campanhas com a finalidade de desacreditar a atuação dos delegados de Polícia Federal na condução dessa ou de qualquer outra investigação.”

LEIA A ÍNTEGRA DA NOTA DOS DELEGADOS

