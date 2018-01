Delegado é encontrado morto a tiros na zona norte do Rio

Policiais civis procuram na comunidade do Jacarezinho os assassinos do delegado Fábio Monteiro, da Central de Garantias Norte (CG-Norte) nesta sexta-feira, 12.

Ele foi encontrado morto a tiros, no início da tarde, em um carro no Viaduto de Benfica, próximo à comunidade do Jacaré, na zona norte do Rio.

Monteiro era da Central de Garantias Norte (CG-Norte) e segundo colegas tinha saído da Cidade da Polícia para almoçar. Houve troca de tiros entre a Polícia e traficantes escondidos na comunidade.

Pessoas que esperavam por trens na Estação Jacarezinho precisaram se proteger atrás de pilastras e deitando-se no chão da plataforma.