Delegado da PF assume presidência do Detran de Doria

São Paulo – O governador João Doria (PSDB) nomeou, nesta sexta-feira, 4, o delegado da Polícia Federal do Rio de Janeiro Paulo Roberto Falcão Ribeiro ao cargo de presidente do Detran.

O ato foi publicado no Diário Oficial neste sábado, 4. Falcão assume o cargo no lugar de Maxwell Vieira, que estava à frente do cargo desde janeiro de 2017.

O novo presidente do Detran entrou para a Polícia Federal em 1995 e atuou na Delegacia de Prevenção de Repressão a Crimes Fazendários, que apura crimes contra a ordem tributária e o sistema financeiro, e na Delegacia de Prevenção e Repressão a Crimes Previdenciários.

Formado pelas Faculdades Jurídicas do Rio de Janeiro – UGF, em 1977, ele também já atuou como advogado civil, comercial e trabalhista.