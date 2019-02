Delegação do COI reúne-se com Dilma e elogia preparativos para Rio 2016

Brasília – Uma delegação do Comitê Olímpico Internacional (COI) que se reuniu nesta quinta-feira com a presidente Dilma Rousseff fez um balanço positivo dos preparativos do Rio de Janeiro para realizar os Jogos Olímpicos de 2016.

Dilma recebeu no Palácio do Planalto a delegação liderada pela presidente da Comissão de Coordenação dos Jogos Olímpicos Rio 2016, Nawal El Moutawakel, que nesta semana visitou a cidade-sede para avaliar o estado das obras.

Segundo o Palácio do Planalto, Moutawakel, que também é integrante do COI, fez a Dilma um relato positivo sobre a organização dos Jogos.

‘Após três dias de trabalho no Rio de Janeiro, o Comitê Olímpico Internacional reconheceu os avanços realizados pelo governo federal, pelo governo estadual e pela prefeitura’, disse o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, presente na reunião.

Cabral disse que o encontro em Brasília nesta quinta-feira foi simbólico no Dia Internacional da Mulher entre Dilma e Moutawakel, no qual, tendo homens como testemunhas, se discutiu ‘um desafio não só para o Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil e a América do Sul, que são os Jogos Olímpicos de 2016’.

Também estiveram presentes na reunião, além de Cabral, o diretor de Jogos Olímpicos do COI, Gilbert Felli; o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e da organização de Rio 2016, Carlos Arthur Nuzman; o ministro do Esporte, Aldo Rebelo; e o prefeito do Rio, Eduardo Paes.

‘Nós reafirmamos nosso compromisso e a convicção de que o Rio de Janeiro e o Brasil realizarão a maior Olimpíada de todos os tempos’, expressou Rebelo.

A viagem da delegação do COI ao Brasil faz parte das visitas periódicas do organismo para supervisionar a organização dos Jogos Olímpicos de 2016.