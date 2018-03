Deixe que povo me julgue nas eleições, pede Lula ao STJ

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira, dia em que terá julgado um habeas corpus para evitar sua prisão antes de esgotados os recursos contra uma condenação em segunda instância, que está candidato ao Palácio do Planalto, e defendeu que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) permita que o povo o julgue em outubro nas urnas.

“Estou me insurgindo e por isso estou candidato. Espero que haja Justiça de verdade. Acredito, e tanto, que estou recorrendo”, disse o ex-presidente em entrevista a uma rádio baiana, no dia em que o STJ irá julgar habeas corpus que visa evitar a prisão do petista antes de esgotados os recursos contra a condenação que teve no Tribunal Regional Federal da 4ª Região no caso do tríplex do Guarujá.

Lula afirmou esperar que “as pessoas que vão me julgar hoje no STJ leiam o processo, leiam as acusações e a defesa e permitam que o povo possa me julgar em outubro”.

Líder nas pesquisas ao Planalto, o ex-presidente repetiu que não há provas contra ele e que, se existisse, ele deixaria a vida pública. O petista disse ainda que pode ser eleito no primeiro turno, e afirmou ser capaz de restituir a paz no país.