Defesa publica celebração do golpe de 64: Enriquecemos a democracia

São Paulo — O próximo domingo, dia 31, será de celebração para as Forças Armadas. Incentivados pelo presidente Jair Bolsonaro a retomarem as comemorações da “data histórica” do aniversário do golpe 1964, os militares pararam de celebrar em 2011, quando a então presidente Dilma Rousseff pediu a comandantes da Aeronáutica, do Exército e da Marinha a suspensão de qualquer atividade para lembrar a data.

Em seu site, o Ministério da Defesa publicou a Ordem do Dia que será lida no domingo, durante a festa. O texto passa por cima de mortes não esclarecidas até hoje, da censura e dos desaparecidos durante as quase duas décadas do regime e diz que o movimento enriqueceu a democracia no país, num contexto em que tanto o comunismo quanto o nazifascismo ameaçavam à liberdade. “Contra esses radicalismos, o povo brasileiro teve que defender a democracia com seus cidadãos fardados.”

As Forças Armadas dizem ainda que entraram no poder “atendendo ao clamor da ampla maioria da população e da imprensa brasileira” e “assumiram o papel de estabilização daquele processo”.

Justiça exige explicações

Ontem, a juíza federal da 6ª Vara de Brasília, Ivani da Silva Luz, mandou intimar Bolsonaro sobre ação popular do advogado Carlos Alexandre Klomphas que pede para que sejam barrados festejos em torno do aniversário do golpe militar. A magistrada pede que o presidente se manifeste em até cinco dias sobre a ação.

Outra ação, movida por defensores públicos federais nesta terça-feira, 26, foi distribuída por prevenção à juíza, que já era relatora da ação popular do advogado, movida no mesmo dia, mais cedo. Na ação, o advogado afirma que a orientação de Bolsonaro “não é o interesse público e sim o jogo da classe dominante”. “Muda-se o governo prossegue o drama. Há reiterado problema incontornável quanto à violação à moralidade administrativa”, afirmou Carlos Alexandre Klomfahs.