Defesa de Lula tenta última manobra e pede para Cármen Lúcia não votar

São Paulo – A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recorreu ao regimento interno do Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar impedir a presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, de votar sobre o habeas corpus do petista.

“Quando é matéria constitucional, presidente vota”, afirma a ministra . “Hoje, o presidente vota em todas”. Mesmo assim, ela colocou a possibilidade de sua votação para exame do plenário.

A proposta foi rejeitada por unanimidade. Cármen Lúcia apresenta agora seu voto que vai desempatar o julgamento. Acompanhe ao vivo.