Defesa de Lula se reúne com Fachin para explicar habeas corpus

São Paulo – Os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniram na manhã desta quinta-feira, 8, no Supremo Tribunal Federal (STF) com o ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato na Corte.

O objetivo do encontro, do qual participou também o ex-presidente do Corte, Sepúlveda Pertence, recém-integrado à equipe de defesa, foi para explicar os pontos do habeas corpus protocolado no STF para evitar a prisão do petista após esgotados os recursos do ex-presidente no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) no caso do tríplex – no qual Lula foi condenado a 12 anos e um mês de prisão no processo do imóvel localizado no Guarujá (SP).

De acordo com Cristiano Zanin, um dos advogados do petista, o “próximo passo” da defesa será aguardar a decisão de Fachin, que não deu prazo para se manifestar.

O advogado ainda elogiou a entrada do ex-presidente do STF Sepúlveda Pertence, na equipe de defensores. “É um grande nome do Direito que com certeza vai contribuir com a defesa”, disse.

Zanin afirmou que o ex-presidente está tranquilo, mas indignado com sua condenação pelo TRF-4.

“O presidente está sereno, mas com a indignação de uma pessoa que foi condenada sem ter tido cometido crime”, declarou o advogado.