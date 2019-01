Brumadinho tem 99 mortos e 259 desaparecidos, segundo Defesa Civil

Da redação com Agência Brasil

Por Da redação com Agência Brasil

São Paulo – A Defesa Civil informou que o desastre de Brumadinho (MG) tem no momento confirmados 99 mortos, dos quais 57 foram identificados, e 259 desaparecidos.

Os dados foram atualizados no final da tarde desta quarta-feira (30) em entrevista coletiva.

Não houve a informação de quantos destes são funcionários da Vale. A orientação é que as famílias não compareçam ao IML e, sim, comuniquem-se via internet e redes sociais.

“Em todo o trajeto do rejeito existem militares dos bombeiros trabalhando em tempo integral desde as 4 horas da manhã e ao longo do dia em toda a extensão”, disse o Tenente Coronel Flávio Godinho, coordenador-adjunto da Defesa Civil, sobre a busca.

Segundo a Defesa Civil, cinco dias após o desastre causado pelo rompimento da barragem, ainda há regiões de Brumadinho que sofrem com a falta de energia.

A barragem B6, com água, segue monitorada 24 horas por dia, segundo o órgão, sem risco de rompimento. Um plano de contingência, entretanto, foi elaborado de forma preventiva.

O tenente Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, disse que o foco das buscas está na área do refeitório e que a expectativa é que novos corpos sejam encontrados lá amanhã.

Ele disse que a lama é um dos locais mais desafiadores para este tipo de trabalho já que não permite a utilização de maquinário pesado.