Decreto sobre armas deve sair na sexta, diz Doria após falar com Bolsonaro

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro deve assinar nesta sexta-feira o decreto que flexibiliza a posse de armas no país, informou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), depois de uma reunião no Palácio do Planalto.

O decreto preparado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública está sendo finalizado na Casa Civil e prevê o aumento do prazo para renovação da autorização de posse de cinco para 10 anos, regras mais claras para comprovação de necessidade da posse da arma e a ampliação de casos considerados para essa necessidade, como morar em área rural ou em cidades com mais de 10 mil homicídios por 100 mil habitantes.

Já na primeira semana de governo, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que esta deveria ser a primeira medida anunciada pelo governo por ser uma promessa de campanha de Bolsonaro.

Ceagesp

O governador de São Paulo informou ainda, ao sair do encontro, que tratou da privatização da Ceagesp, que pertence ao governo federal.

Segundo Doria, a intenção do governo de São Paulo é, na privatização, ceder uma outra área, três ou quatro vezes maior, e à beira de uma rodovia, para facilitar o escoamento de produtos. Na atual área da Ceagesp seria criado um pólo de tecnologia.

Doria explicou ainda que conversou com o governo federal sobre o ferroanel de São Paulo e o trem intercidades.

“É uma ação em conjunto com o governo federal que levaria os trens até o vale da Paraíba e a região metropolitana de Campinas”, explicou, frisando que tanto o ferroanel quando o intercidades seriam feitos com investimento privado.”Estamos convencidos que agora vai sair do