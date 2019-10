Decisão adiada no Supremo

O Supremo Tribunal Federal (STF) adiou a continuidade do julgamento sobre o alcance da decisão que abre brecha para a anulação de sentenças da Operação Lava Jato. A Corte retomaria o trabalho na quinta-feira, 3. A análise, no entanto, foi postergada por causa da ausência de ministros, que tinham viagens marcadas. A nova data ainda será definida. Por 8 a 3, os ministros entenderam que devem analisar uma proposta do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que define critérios para aplicar o entendimento de que os réus delatados têm o direito de falar por último nas ações penais em que também há réus delatores (aqueles que firmaram acordo de colaboração premiada). Pela proposta de Toffoli, a condenação dos réus pode ser anulada nos casos em que o delatado (alvo de acusação) pediu à Justiça para falar por último, mas teve a solicitação negada em primeira instância, reiterou o pedido em instâncias superiores e comprovou, dessa forma, o prejuízo à defesa.

CCJ da Câmara convida Janot para se explicar

Após dizer que quase matou o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot foi convidado a dar explicações na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. O pedido para ouvi-lo foi aprovado na manhã desta quarta-feira 2, após convite do deputado Delegado Pablo (PSL-AM), que também pretende discutir as declarações do ex-procurador-geral sobre sua atuação na Operação Lava Jato, feitas no livro Nada Menos que Tudo. O ex-procurador não é obrigado a comparecer. O convite acontece depois que, na quinta-feira passada, Janot afirmou que, enquanto estava no cargo, chegou a ir armado para uma sessão do Supremo com a intenção de matar a tiros o ministro Gilmar Mendes. “Não ia ser ameaça não. Ia ser assassinato mesmo. Ia matar ele (Gilmar) e depois me suicidar”, afirmou em entrevista a diversos veículos de comunicação.

Toffoli: ‘se existe combate à corrupção, é graças a este STF’

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli afirmou que a corte defende o combate à corrupção, mas repudia excessos e tentativa de criação de poderes paralelos. A mensagem foi interpretada como uma resposta do presidente do STF às críticas de que o julgamento retomado nesta quarta – sobre prazos diferenciados para réus delatores e delatados se manifestarem na reta final dos processos – representa uma nova derrota imposta pelo tribunal à Operação Lava Jato. “Se existe o combate à corrupção, é graças a este Supremo Tribunal Federal, que juntamente com o Congresso Nacional e os chefes do Poder Executivo, elaboraram pactos republicanos. Todas as leis que aprimoraram a punição à lavagem de dinheiro, que permitiram a colaboração premiada, as leis de transparência, foram previstas nesses pactos. É uma falácia dizer que esta Corte atua em sentido contrário”, afirmou Toffoli.

País registra 25% mais queimadas em setembro em relação a 2018

O número de focos de queimadas registrados em todo o Brasil em setembro é 25% maior em relação ao mesmo mês de 2018. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a quantidade de fogo diminuiu na Amazônia, mas este número cresceu em todos os outros biomas do país. Em setembro de 2019, o Inpe registrou em todo país 53.234 focos de queimadas contra 42.251 no mesmo mês em 2018. Na Amazônia, as queimadas caíram de 24,8 mil ocorrências em setembro do ano passado para 19,9 mil este ano. Os focos de incêndio praticamente dobraram no Cerrado (passou de 11,4 mil para 22,9) e na Mata Atlântica (salto de 2,3 mil para 4,3 mil). No Pantanal, os registros passaram de 785 focos em setembro do ano passado para 20,8 mil neste ano. A maior variação foi verificada no Pampa, com um aumento de 307,4% (67 focos em 2018 contra 273 focos em 2019).

Alexa para o Brasil

Além do lançamento de dois planos com milhões de músicas disponíveis para o usuário, a Amazon anunciou ontem a estreia da versão brasileira da Alexa, assistente virtual inteligente da empresa de Jeff Bezos. Mais do que mera tradução, tratou-se de uma tentativa de adequação da língua da inteligência artificial para o idioma falado no Brasil. Até agora, as falas e comandos de Alexa haviam sido adaptados para algumas poucas línguas, como japonês e francês (além de seu “nativo” inglês). No dia 3, a Amazon revelou ter construído uma edição totalmente brasileira. Alimentada por milhares de voluntários que testaram e avalariam as versões anteriores, a Alexa brasileira agora conta piadas que só fazem sentido no nosso português, canta hinos de times de futebol, escolhe Rita Lee e Iza como cantoras favoritas e até mesmo responde a memes brasileiros.

Putin defende Trump sobre ligação com líder da Ucrânia

O presidente russo Vladimir Putin declarou nesta quarta-feira 2 não enxergar como comprometedora a ligação feita por seu par norte-americano Donald Trump, acusado de pressionar o chefe de Estado ucraniano a investigar um rival político democrata. “Não houve nada comprometedor na conversa entre Trump e Zelenski”, disse Putin sobre o telefonema que levou a oposição a abrir um processo de impeachment contra o republicano. “O presidente Trump recorreu a um colega para pedir a investigação de uma possível corrupção ligada a membros do governo anterior”, disse Putin, que participava de um fórum sobre energia em Moscou. Biden é o democrata melhor colocado para competir com Trump nas eleições presidenciais do próximo ano e, segundo a gravação liberada pela Casa Branca, Trump teria pedido ao presidente ucraniano para investigar o candidato e seu filho, que tem negócios no país.

Sanders interrompe campanha por cirurgia

O Senador de Vermont, Bernie Sanders, interrompeu sua campanha pela nomeação democrata para as eleições americanas de 2020 nesta semana após sentir dores no peito. O pré-candidato à presidência de 78 anos foi internado para um procedimento cirúrgico nos Estados Unidos. Sanders teve que passar por uma cirurgia para implementar dois stents, segundo nota divulgada por sua equipe nesta quarta-feira 02. A campanha, de acordo com o comunicado, está suspensa até que Sanders se recupere. O senador é um dos democratas que disputa a nomeação do Partido Democrata para concorrer às eleições presidenciais que acontecem em 2020. Atualmente, está em terceiro na preferência dos eleitores do partido, atrás de Joe Biden , ex-vice-presidente de Obama, e Elizabeth Warren, senadora pelo estado de Massachusetts.

Boris Johnson apresenta proposta final para o Brexit

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, publicou seu plano de saída da União Europeia (UE). A proposta foi entregue ao bloco europeu e sugere a criação de uma “zona reguladora única” em toda a ilha da Irlanda, descartando o controverso mecanismo de salvaguarda do “backstop”. O plano foi entregue ao presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. Um porta-voz da instituição afirmou que o documento será examinado “com objetividade”. Mais cedo nesta quarta, Johnson reafirmou que seu país abandonará a UE em 31 de outubro “aconteça o que acontecer”, ao mesmo tempo que disse esperar que o bloco faça concessões para alcançar um acordo sobre o Brexit. Em um discurso no congresso do Partido Conservador em Manchester, o primeiro-ministro destacou que a única alternativa à sua “proposta final” é uma saída sem acordo.

Coreia do Norte testa novo míssil

A Coreia do Norte testou com sucesso um “novo tipo” de míssil balístico lançado a partir de um submarino, informou nesta quinta-feira (3), a agência oficial norte-coreana KCNA, paralelamente ao anúncio de que Pyongyang terá conversações de trabalho sobre o tema nuclear com Washington no sábado. A KCNA identificou este míssil como um Pukguksong 3, um vetor balístico mar-terra (SLBM). “Este novo tipo de míssil balístico foi lançado na vertical” na quarta-feira, de águas próximas à baía de Wonsan, informou a agência norte-coreana. De acordo com a mesma fonte, o líder Kim Jong Un enviou “felicitações” às unidades de pesquisa e desenvolvimento que participaram do lançamento, que “não teve impacto adverso na segurança dos países vizinhos”.