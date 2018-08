Debate gera audiência na TV e nas redes sociais

São Paulo – O primeiro debate entre candidatos à Presidência realizado anteontem, pela TV Bandeirantes, alcançou 8 pontos de audiência na Grande São Paulo, com média de 6,2 pontos, segundo dados do Ibope. Cada ponto equivale a 71,8 mil pessoas. O índice é maior que o do embate promovido pela mesma emissora em 2014 e colocou o canal em terceiro lugar no ranking das emissoras, atrás de Globo e SBT.

Transmitido também pelo canal de YouTube da Band, o debate passou da marca de 390 mil espectadores simultâneos, registrando recorde no YouTube brasileiro, conforme relatório da plataforma divulgado pela emissora.

Ainda segundo o relatório, no Twitter, foram mais de 1,9 milhão de tweets globalmente sobre o debate, volume 140% maior que os 797 mil tweets publicados na plataforma durante o confronto de 2014.

Dos temas mais comentados durante o debate, “corrupção” saiu na frente com 102 mil menções, seguido por “economia”, com 90,9 mil menções e “segurança”, com 66,3 mil. Os números são de levantamento feito pela Diretoria de Análise de Políticas Pública da Fundação Getúlio Vargas.

Entre os oito presidenciáveis presentes no debate, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) foi o mais mencionado, mobilizando 556 mil das 1,59 milhão de publicações sobre os candidatos, à frente de Cabo Daciolo (Patriota) com 179 mil menções e Guilherme Boulos (PSOL), com 160 mil.

Preso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não participou do debate, mas mobilizou 86,5 mil menções na rede.