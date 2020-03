Debate: como o setor de saúde pode enfrentar o coronavírus. Veja ao vivo

A pandemia de coronavírus traz desafios inéditos para o setor da saúde. Hospitais lotados precisam atender a um número crescente de pacientes com covid-19, muitos deles precisando de cuidados urgentes para sobreviver e superar a doença.

Como lidar com a escassez de kits para testes de presença do vírus e com o súbito aumento de demanda por leitos de terapia intensiva? Como garantir o atendimento a todas as pessoas que precisam dele?

Para debater essas questões, Claudio Lottenberg, presidente do conselho do Hospital Israelita Albert Einstein, conversa com Samuel Alves, diretor executivo do banco BTG Pactual. Os dois executivos fazem uma conversa à distância, com transmissão ao vivo. Veja o vídeo abaixo, começando às 19h desta segunda-feira, 23 de março.