De olho nas eleições, Maia encontra governador do ES

Esta quarta-feira é dia de o Democratas seguir sua peregrinação eleitoral. O ministro da Educação, Mendonça Filho, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, viajam até o Espírito Santo para participar de uma solenidade sobre o Pacto pela Aprendizagem no Espirito Santo (PAES).

Em ano de eleição, é claro, essa é só uma desculpa para fazer articulações com vistas a outubro.

Maia não se coloca como candidato ao Planalto, mas também não nega que possa ser e, frequentemente, aponta o próprio Mendonça Filho como um dos preferidos do DEM.

O outro é o prefeito de Salvador, ACM Neto. O deputado foi convidado no último domingo do programa Canal Livre, da Bandeirantes, que faz uma série de entrevistas especiais com presidenciáveis. Na entrevista, repetiu que a chance de ser escolhido pelo DEM é “zero”, mas reconhece que seu nome está na mesa.

Além disso, Maia tem criticado outro pré-candidato, o ministro da Fazenda Henrique Meirelles (PSD). No mesmo programa, disse que Meirelles erra ao não apresentar uma agenda pós-reforma da Previdência.

Nesta semana, Maia, foi contundente ao encerrar a discussão sobre a revisão da “regra de ouro”, que proíbe endividamento maior que os investimentos. Enquanto Meirelles era claudicante sobre o assunto, Maia foi mais contundente, numa declaração sob medida para reforçar sua imagem de responsabilidade fiscal: “não haverá debate da regra de ouro na Câmara.”

Outro objetivo da visita ao Espírito Santo será sondar o governador do estado, Paulo Hartung (MDB). Existe a possibilidade de Hartung sair do atual partido e o Democratas – a outra opção é o PSDB.

As possibilidades ainda são abertas. Hartung pode manter-se no PMDB, mas apoiar que o candidato governista seja Maia em detrimento de Meirelles; pode ir para o DEM, concorrer à reeleição (governador de 2003 a 2010, ele foi eleito novamente em 2014) e dar palanque no estado ao candidato da sigla; ou pode até ser ele mesmo o candidato à presidência, segundo especula-se no estado. Assunto não há de faltar em Vitória.