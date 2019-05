David Miranda entra na lista da TIME de 10 líderes da nova geração

Um homem negro, gay, favelado, cria do Jacarezinho, na capa de uma das revistas mais respeitadas do mundo como a Próxima Geração de Líderes. Vocês têm noção do quanto isso representa pra mim? Só tenho a agradecer. Sigamos fortes e lutando! 🇧🇷💪🌈 https://t.co/lgyBk3DGY0

— David Miranda (@davidmirandario) May 16, 2019