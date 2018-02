Datena e Suplicy são os favoritos ao Senado em São Paulo

São Paulo – O apresentador José Luiz Datena (PRP) e o vereador de São Paulo Eduardo Suplicy (PT) lideram as intenções de voto dos paulistas para o Senado Federal. Nesta eleição, serão escolhidos dois senadores em cada estado.

Datena tem 42,4% das intenções de voto, segundo o Instituto Paraná Pesquisas, enquanto Suplicy tem 33,3%. A senadora Marta Suplicy (MDB) aparece em terceiro, com 16,4%, e o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) em quarto, com 15,3%.

Em um cenário em que Datena não aparece, a liderança fica com Eduardo Suplicy (36,6%), e a vice-liderança com Marta (19,2%). Sem Marta, quem aparece em segundo é o presidente da Fiesp, Paulo Skaf (MDB), com 25,3% das intenções de voto.

Cenário 1:

Candidato Intenção Não sabe 6,6% Nenhum 13,7% Datena 42,4% Eduardo Suplicy 33,3% Marta Suplicy 16,4% Fernando Haddad 15,3% Pastor Marco Feliciano 13,6% Aloysio Nunes 9,6% José Aníbal 5,2%

Cenário 2:

Candidato Intenção Não sabe 10,2% Nenhum 20,6% Eduardo Suplicy 36,6% Marta Suplicy 19,2% Fernando Haddad 17,8% Pastor Marco Feliciano 15,6% Aloysio Nunes 11,1% José Aníbal 7,2%

Cenário 3: