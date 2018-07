Datena desiste de ser candidato ao Senado nas eleições 2018

São Paulo – Recém-filiado ao DEM, o apresentador José Luiz Datena desistiu de sua candidatura ao Senado. O anúncio foi feito por ele mesmo nesta segunda-feira (9) na abertura do programa Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, que ele voltou a apresentar.

Segundo o apresentador, a decisão foi tomada após conversar com sua família. “É a segunda vez que eu me proponho a ajudar o meu país, sem ser aqui no programa, mas não era a hora”, afirmou.

Em entrevista à coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, na última quinta (5), ele confidenciou que estava sofrendo pressão da família para não tentar a vida na política. Mesmo assim, no sábado, ele disse à jornalista que tinha tomado uma decisão e seria, sim, candidato ao Senado.

Datena chegou a ser apresentado como pré-candidato do DEM ao Senado por São Paulo em evento no último dia 28 de junho. Ele faria parte da chapa Acelera São Paulo, que leva o ex-prefeito de São Paulo João Doria (PSDB) como candidato a governador do estado.

Em 2016, o apresentador chegou a ameaçar se lançar candidato à Prefeitura de São Paulo. Mas também desistiu da ideia.