Datafolha: Russomanno lidera intenção de voto para governo de SP

São Paulo – Nova pesquisa divulgada nesta segunda-feira (4) pelo Instituto Datafolha mostra que o candidato a prefeito de 2016 Celso Russomanno (PRB) lidera as intenções de voto para o governo de São Paulo em 2018.

O deputado, que ficou em terceiro lugar no pleito municipal, tem 25% das intenções de voto. Já o prefeito João Doria (PSDB), que foi eleito em primeiro turno, aparece em segundo lugar com 19%. O presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf (PMDB), aparece com 13%.

No segundo cenário analisado, em que o candidato do PSDB é o senador José Serra, a vantagem de Russomanno é ainda maior. Na simulação ele soma 27%, Skaf sobe para a segunda posição, com 16%, e o tucano fica com 14%.

O Datafolha entrevistou 2.006 pessoas em 68 municípios nos dias 28, 29 e 30 de novembro. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

VEJA O DESEMPENHO DOS CANDIDATOS EM 7 CENÁRIOS