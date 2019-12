Datafolha: Maioria defende educação gratuita da creche à universidade

São Paulo — A maioria dos brasileiros considera que o governo deve oferecer educação gratuita, universal e de qualidade a todos, desde a creche até a universidade.

Segundo pesquisa Datafolha, divulgada neste domingo (22), 70% dos entrevistados defenderam a oferta de creches, 79% do ensino fundamental e médio e 67% do ensino superior.

A pesquisa entrevistou 2.948 pessoas em todo o Brasil nos dias 5 e 6 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

De acordo com os resultados, todos os recortes de entrevistados são favoráveis à oferta universal de educação, seja por cor, gênero, escolaridade, idade, ocupação, região, religião, renda, porte do município, partido de preferência, avaliação do governo Jair Bolsonaro, confiança no presidente e autoclassificação política.

O Datafolha mostra, ainda, que a maioria dos entrevistados que aprovam a gestão Bolsonaro concorda que o governo deve oferecer ensino superior a todos e não só a quem pode pagar.

O mesmo se dá entre os que se classificam à direita do espectro político: 61% compartilham dessa opinião.

O percentual é menor do que o de 67% dos que se situam à esquerda. As pessoas que se autodefinem como de centro-esquerda e de centro são as que expressam maior apoio à gratuidade universal (73%).