Datafolha: 80% dos brasileiros desconfiam de declarações de Bolsonaro

São Paulo – A maior parte dos brasileiros afirma desconfiar das declarações do presidente Jair Bolsonaro, segundo pesquisa do Datafolha.

Apenas 19% dos entrevistados no levantamento feito na quinta-feira e na sexta-feira, dia 5 e 6, declararam confiar sempre no presidente, enquanto 80% desconfiam e 43% nunca confiam nas falas de Bolsonaro.

Feita em 176 municípios de todo o Brasil, a pesquisa teve entrevistas com 2.948 pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com o nível de confiança de 95%.

Neste domingo, dia 8, o jornal Folha de S. Paulo irá divulgar a avaliação do presidente.

No mesmo levantamento, também foi avaliada a opinião do público sobre o comportamento de Bolsonaro. Para 28% das pessoas, ele não se comporta como um presidente deveria. E outros 28% disseram que ele se comporta de acordo com seu cargo na maioria das vezes.

As atitudes do presidente são sempre adequadas para 14% dos entrevistados.