Damares convoca coletiva e fica em silêncio; entenda a performance

São Paulo – A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, fez uma espécie de performance nesta segunda-feira (25).

Ela convocou uma coletiva de imprensa, mas silenciou quando estava diante dos jornalistas, demonstrando aparente emoção.

A própria ministra divulgou o ocorrido no seu Twitter, e depois incluiu um segundo vídeo explicando que estava tentando chamar a atenção para uma nova campanha:

Ninguém entendeu meu silêncio, mas agora eu explico pra vocês. Denuncie a violência contra a mulher. Ligue 180.#vctemvoz pic.twitter.com/TfZcyg8hn5 — Damares Alves (@DamaresAlves) November 25, 2019

O ministério divulgou uma nota explicando que o “objetivo era mostrar como o silêncio da mulher incomoda” e que o slogan da campanha é “Se uma Mulher perde a voz, todas perdem”.

Hoje é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. Membros da oposição criticaram a atitude, considerada uma oportunidade perdida para debater o tema.

Cerca de 1,23 milhão de mulheres foram atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil por serem vítimas de violência entre 2010 e 2017, de acordo com dados divulgados hoje em uma nova ferramenta do Instituto Igarapé.

Os parceiros representam 36% dos autores dos ataques, e as mulheres negras são os principais alvos de todos os tipos de violência.

Especialistas alertam que a política do governo Bolsonaro de ampliar as possibilidades para posse de arma de fogo por cidadãos comuns pode deixar as mulheres mais vulneráveis em casa.

Entre 2016 e 2017, 66% dos casos de morte de mulheres em São Paulo aconteceram na residência da vítima, segundo o estudo “Raio-x do Feminicídio em São Paulo“, do Ministério Público.

Outra dado, do Instituto Sou da Paz, de 2016, mostra que 40% das vítimas mortas em domicílio naquele ano foram executadas por uma arma de fogo. Apenas 7% dos ataques com arma branca resultam em morte, contra 60% nos casos com arma de fogo.