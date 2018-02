Da Suécia, Crivella avisa que acompanha situação do Rio

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB), que está na Europa, escreveu em sua página no Facebook que “está acompanhando a situação” do temporal que deixou três mortos no Rio, na madrugada desta quinta-feira, 15.

A mensagem foi publicada com uma foto dos secretários de Conservação e da Casa Civil, Jorge Felippe Neto e Paulo Messina, no Centro de Operações da Prefeitura, órgão do município que gerencia situações de crise.

“Caros amigos, estou acompanhando a situação. O alerta de crise para a chuva intensa foi dado e a defesa civil foi colocada em prontidão para atuar prontamente em caso de acidentes graves. Enviei os secretários Jorge Felippe Neto e Paulo Messina ao COR para coordenar as equipes. Em poucos minutos o estágio de crise será rebaixado para alerta, mas continuaremos atentos para qualquer emergência”, escreveu Crivella.

Nesta quarta-feira, 14, Crivella publicou um vídeo dizendo que está na Suécia a trabalho, e que já passou pela Alemanha, Áustria e está em Linköping (cidade no sul da Suécia) “em busca de tecnologias que possam fazer parte do sistema de segurança da Cidade do Rio de Janeiro”. “Os desafios são muitos, mas com trabalho e dedicação venceremos todos”, escreveu.