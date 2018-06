Da prisão, Lula será comentarista da Copa do Mundo

São Paulo – Preso há dois meses na carceragem da Polícia Federal em Curitiba (PR), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai ganhar uma nova missão durante a Copa do Mundo 2018. Segundo postagem em suas redes sociais, ele vai comentar os jogos do Mundial na TVT, emissora mantida pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e pelo Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região.

Os comentários do petista, que é pré-candidato à Presidência da República, serão transmitidos no programa “Papo com José Trajano”, apresentado pelo jornalista esportivo José Trajano. No entanto, Lula não fará aparições em vídeo. Seus pitacos serão reproduzidos por meio de cartas escritas por ele e que serão lidas durante a transmissão do programa.

“Ele vai escrever as suas impressões, manda para a gente, a gente coloca na tela com aspas, você vai poder ler e ouvir na voz de um locutor”, afirma Trajano em vídeo publicado no Facebook. O programa vai ao ar de segunda à sexta-feira das 18h15 às 19h.

Desde 7 de abril na prisão, Lula, que é conhecido por seus discursos inflamados, tem lançado mão da divulgação de cartas para se conectar com a militância do partido. Ao menos uma vez por semana, um novo escrito do ex-presidente é divulgado. No lançamento de sua pré-candidatura na última sexta, repetiu, em carta, ser um preso político e candidatíssimo nas eleições 2018.

O petista hoje lidera as pesquisas de intenção de voto, mas corre o risco de ter sua candidatura barrada pela Lei da Ficha Limpa.