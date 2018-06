CVM amplia prazo para Cunha e Funaro se manifestarem sobre fundo de pensão

Brasília – O diretor da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Gustavo Borba, concedeu mais 20 dias ao ex-deputado Eduardo Cunha e a Lúcio Funaro para se manifestarem sobre novas provas anexadas a processo que apura irregularidades em negócios da Prece (fundo de pensão dos funcionários da Cedae) na BM&F. O processo tramita na CVM desde 2012 e se refere a operações realizadas entre novembro de 2003 e março de 2006.

O prazo inicial fixado para a manifestação dos dois terminaria nesta quarta-feira, 20. A prorrogação do prazo consta de despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira e atende a pedido formulado por Funaro, que beneficia também Cunha.

De acordo com a CVM, as novas provas decorrem da juntada de cópias de atas e mídias relativas às audiências de instrução e julgamento do Processo nº 0060203- 83.2016.4.01.3400, que tramita na 10ª Vara Federal do TRF da 1ª Região.

Os documentos foram compartilhados com a CVM, mas permanecem em sigilo do público em geral. A eventual resposta dos dois também ficará em sigilo em razão do sigilo imposto pela Justiça.