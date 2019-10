Curtas — uma seleção do mais importante no Brasil e no mundo

“É uma pessoa tosca”

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou em entrevista à revista VEJA que o presidente Jair Bolsonaro é “uma pessoa tosca”. ” Eu nunca o vi na vida, nem desejo. De longe, tenho a impressão de que ele é uma pessoa… tosca. Na minha época de Presidência, Bolsonaro não tinha importância. Tinha presença apenas na política corporativista, agitando os quartéis. Os militares o viam com preocupação, pois era um capitão rebelde, mas nunca imaginavam que chegaria à Presidência”, afirmou. “Ainda que seja cedo para fazer uma avaliação objetiva, me parece um governo que não tem rumo. Ou melhor: é um governo que não transmite ao país para qual rumo está levando o Brasil. Então você fica meio sem saber para qual lado vamos.”

Novo lote de saques do FGTS

A Caixa inicia, a partir desta sexta-feira (18), uma nova etapa da liberação do Saque Imediato do FGTS. Os trabalhadores nascidos em janeiro que não possuem conta no banco poderão sacar até 500 reais de cada conta ativa ou inativa do fundo. Serão cerca de 4,1 milhões de pessoas beneficiadas. No estado de São Paulo, mais de 1 milhão de trabalhadores nascidos em janeiro, e sem conta no banco, têm direito ao saque imediato. Mais de 96 milhões de trabalhadores têm direito ao saque dos recursos, conforme regulamentado em 24 de julho de 2019, quando foi editada a Medida Provisória 889/2019.

Carlos Bolsonaro admite que tuíta pelo presidente

O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, pediu desculpas nesta quinta-feira 17 após ter publicado na conta oficial do Twitter do pai, sem autorização, uma mensagem em defesa da prisão após condenação em segunda instância. O texto publicado mais cedo na conta do presidente, que depois foi apagado, dizia: “Aos que questionam, sempre deixamos clara nossa posição favorável em relação à prisão em segunda instância”. A publicação foi feita no dia em que o Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou o julgamento que pode rever o entendimento atualmente em aplicação que autoriza a prisão de condenados em segunda instância, o que pode beneficiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros condenados no âmbito da operação Lava Jato.

Toffoli: ‘ações da 2ª instância não são sobre nenhum caso particular’

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, afirmou que as três ações que começam a ser julgadas nesta quinta-feira referentes a uma eventual revisão do entendimento sobre a execução da pena de uma pessoa após condenação em segunda instância não se referem a nenhuma situação em particular. “As ações ora submetidas em conjunto definirão o entendimento que daqui emanará independentemente no sentido da sua conclusão, servirá de norte a todos os magistrados do país e todo o sistema de Justiça, Ministério Público, Defensoria privada e pública”, disse Toffoli em sessão no STF. “Que fique bem claro que esse julgamento, as presentes ações e julgamento, não se referem a nenhuma situação particular”, completou.

BCE: ‘não há planos para banir libra do Facebook’

Reguladores financeiros globais não têm planos de banir a libra do Facebook ou outras criptomoedas, mas o dinheiro digital apoiado por moedas oficiais terão que atender aos mais altos padrões regulatórios, disse o diretor do Banco Central Europeu, Benoît Coeuré, em uma entrevista publicada nesta quinta-feira 17. Seus comentários oferecem um raro raio de luz para os planos da criptomoeda do Facebook, que têm sido amplamente criticados por reguladores e políticos desde que o grupo de mídia social anunciou moeda em junho. “Certamente não há o julgamento de que as criptomoedas não deveriam existir”, disse Coeuré à Bloomberg News. Políticos europeus manifestaram forte oposição à libra, com a França comprometendo-se a bloquear seu lançamento na Europa devido a preocupações com o impacto da estabilidade financeira e seu potencial de minar a soberania monetária.

Tesla é autorizada a operar na China

A Tesla foi incluída em uma lista governamental de fabricantes de automóveis aprovados para operar na China, informou o ministério da indústria chinês nesta quinta-feira 17. “A luz verde é totalmente dada à Tesla para produção na China”, disse Yale Zhang, chefe da consultoria Automotive Foresight, de Xangai. A Tesla pode iniciar a produção a qualquer momento, disse ele. A fábrica de 2 bilhões de dólares que a empresa está construindo na cidade chinesa de Xangai é o seu primeiro local de fabricação de automóveis no exterior. A agência Reuters informou no início deste mês que a Tesla planeja iniciar a produção em sua fábrica na China ainda em outubro. Até o final do ano, a marca pretende produzir pelo menos mil unidades do Modelo 3s por semana a partir da fábrica de Xangai.

Trump para Erdogan: ‘não seja tolo’

“Não seja tolo”, advertiu o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o chefe de Estado turco, Recep Erdogan, em carta enviada ao dirigente no dia em que Turquia lançou o ataque contra os curdos no norte da Síria, ao alertá-lo de que corria o risco de entrar para a história como um “demônio”. Três dias depois de aparentemente dar sinal verde à invasão ao retirar as forças armadas dos Estados Unidos da região dominada pelos curdos, Trump disse a Erdogan que arruinaria a economia de Ancara se a ação fosse longe demais. A carta, enviada em 9 de outubro, cuja autenticidade foi confirmada pela Casa Branca à agência AFP, carece de sutileza diplomática: “Você não quer ser responsável pelo assassinato de milhares de pessoas e não quer ser responsável pela destruição da economia turca”, escreveu Trump.

Turquia aceita cessar-fogo

A Turquia decidiu nesta quinta-feira 17 aceitar um cessar-fogo na ofensiva militar que realiza contra as milícias curdas no norte da Síria, anunciou o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, em entrevista coletiva em Ancara. O acordo firmado com mediação da Casa Branca inclui um compromisso das Unidades de Proteção do Povo Sírio, grupo que reúne milícias curdas que atuam na região, que aceitaram se retirar de uma faixa de 32 quilômetros ao longo da fronteira da Síria com a Turquia nos próximos cinco dias. O anúncio foi feito depois de uma reunião de mais de quatro horas com o presidente da Turquia, Recep Erdogan, em Ancara, na qual também participou o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo.

33 presos e 96 feridos em protestos na Catalunha

A polícia prendeu 33 pessoas e informou que outras 96 ficaram feridas durante o terceiro dia de protestos na Catalunha. O movimento é contra a sentença do Tribunal Supremo da Espanha, que condenou nove líderes independentistas à prisão, segundo balanço tornado público nesta quinta-feira 17. Segundo o Ministério do Interior do país, a maior parte das detenções, 12 no total, aconteceram em Barcelona. Assim como nos dias anteriores, os bloqueios de rodovias seguiram na Catalunha, já que as principais vias da região são palco de manifestações que se dirigem a Barcelona pára a greve geral marcada para sexta-feira.