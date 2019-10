Bivar alvo da PF

A Polícia Federal cumpre na manhã desta terça-feira mandado de busca e apreensão em endereços ligado ao deputado federal Luciano Bivar (PSL), presidente do PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro. Os mandados foram autorizados pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e estão ligados a investigações sobre candidaturas laranja para as eleições de 2018

Fica ou não fica?

O presidente Jair Bolsonaro avalia sua permanência no PSL dia a dia e quer que o partido seja diferente das demais siglas e uma referência em transparência, disse nesta segunda-feira o porta-voz da presidência da República, Otávio Rêgo Barros. Em briefing regular à imprensa, o porta-voz disse que, para que o PSL seja transparente, é necessário que exista a possibilidade de ir a fundo na análise da legenda, após Bolsonaro e parlamentares da sigla pedirem acesso às contas do partido. “O presidente analisa a situação referente ao seu posicionamento em relação ao PSL dia a dia e usa uma metáfora que lhe é usual: qualquer casamento é passível de divórcio”, disse o porta-voz.

Novos desbloqueios?

O governo pode ter uma sobra de cerca de R$ 12 bilhões na reserva orçamentária constituída hoje com recursos esperados com o megaleilão de petróleo do pré-sal programado para 6 de novembro, disse o secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues Junior. Na prática, mais descontingenciamentos podem ocorrer. Em relatório extemporâneo do Orçamento, o governo incluiu R$ 52,47 bilhões em receitas esperadas com o megaleilão, considerando apenas a primeira parcela do bônus dos dois blocos sobre os quais a Petrobras já exerceu direito de preferência. O dinheiro, porém, foi destinado a uma reserva e não será usado no primeiro momento. Depois do leilão, ele será usado para pagar o dinheiro devido à Petrobras (em torno de R$ 34,5 bilhões). Sobram ao menos R$ 18 bilhões, sobre os quais haverá ainda repartição proporcional com Estados, municípios e Estados produtores – eles ficam com 33% do valor líquido após o pagamento à Petrobras.

Focus: mercado prevê inflação de 3,28% para 2020

O mercado financeiro voltou a cortar a previsão da inflação oficial do país para o próximo ano. Segundo economistas ouvidos pelo Banco Central, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), deve ficar em 3,28%. Na semana passada a previsão era de 3,42%. Os dados estão no Boletim Focus desta segunda-feira, 14. A revisão mais acentuada na inflação acontece na semana após o resultado de setembro do índice oficial trazer deflação de 0,04% e um acumulado, em 12 meses, de 2,89%. O IPCA projetado pelo Focus está abaixo do centro da meta deste ano, definida em 4,25% pelo Conselho Monetário Nacional. A taxa, no entanto, está dentro da margem de erro, que é de 1,5 ponto percentual para baixo ou para cima (2,75% a 5,75%). Na quarta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deve divulgar a inflação oficial de setembro. No acumulado de 12 meses até agosto, última divulgação do indicador, o IPCA acumulado é de 3,43%.

Moro atenua regras para deportação de estrangeiros

O ministro da Justiça, Sergio Moro, atenuou as regras de uma portaria que previa deportação sumária de estrangeiros considerados perigosos. De acordo com o texto publicado na edição desta segunda-feira 14 do Diário Oficial da União, o prazo de 48 horas para aplicação da medida contra suspeitos foi ampliado para cinco dias. Ele também impede que alguém seja deportado se isso colocar sua vida em risco. A nova portaria suprimiu a possibilidade de deportação “sumária” e retira da lista de suspeitos pessoas envolvidas com torcidas organizadas com histórico de violência. As outras hipóteses foram mantidas e impede a entrada de quem é suspeito de envolvimento com grupo criminoso ou associação criminosa armada; tráfico de drogas, pessoas ou armas; pornografia ou exploração sexual infantojuvenil.

Sanções contra a Turquia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 14, que vai impor sanções contra a Turquia, interromper as negociações comerciais e aumentar as tarifas de aço ao país. A ação, segundo ele, representa um esforço para pressionar Ancara a cessar os ataques aos curdos na Síria – o que só foi possível depois que o presidente americano retirou as tropas americanas que trabalhavam em conjunto com os curdos no nordeste sírio. Trump disse ainda que os cerca de mil soldados dos EUA que ele ordenou deixar a Síria permanecerão no Oriente Médio para impedir o ressurgimento da ameaça do Estado Islâmico (EI).

ONU: ofensiva turca já deslocou 160 mil pessoas

A ofensiva militar turca na Síria provocou o deslocamento de pelo menos 160 mil pessoas, informou nesta segunda-feira 14 o secretário-geral da ONU, que pediu uma “redução imediata das tensões”. António Guterres disse em comunicado que está seriamente preocupado pela evolução da situação no norte da Síria. Guterres pediu “a imediata redução das tensões e convocou todas as partes a resolver seus problemas de maneira pacífica”. Ele pediu também “a máxima moderação” e que qualquer operação militar respeite os civis. O secretário-geral expressou ainda sua preocupação pela possível libertação de combatentes do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) e pediu o acesso sem obstáculos para a entrega de ajuda humanitária.

Xi Jinping: ‘separatistas acabarão esmagados’

O presidente da China Xi Jinping advertiu que qualquer pessoa que realizar atividades separatistas no território chinês “acabará com o corpo esmagado e os ossos quebrados”, conforme publicou nesta segunda-feira 14 a edição digital do jornal estatal Diário do Povo. “Qualquer um que tentar atividades separatistas em qualquer parte da China acabará com o corpo esmagado e os ossos quebrados. E qualquer força exterior que apoiar essas tentativas será considerada pelo povo chinês como quimérica”, disse o governante. As declarações de Xi chegam após o 19ª fim de semana consecutivo de manifestações pró-democracia em Hong Kong.